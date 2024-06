In Palma de Mallorca ist es der Nationalpolizei gelungen, einen Betrüger festzunehmen, der es auf Urlauber abgesehen hatte. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, klickten die Handschellen am Dienstag in dieser Woche. Der Spanier arbeitete in der Inselhauptstadt als Taxifahrer und soll mehrere Urlauber um tausende Euro betrogen haben. Unter den Opfern ist auch ein Deutscher gewesen.

Der Betrüger hat dabei mit einer Frau zusammengearbeitet. Diese konnte bisher noch nicht identifiziert und festgenommen werden. Die Ermittlungen der Nationalpolizei in diesem Fall dauern aber noch an. Das Duo ging dabei immer nach dem gleichen Schema voran: Die Frau sprach Urlauber auf offener Straße an, flirtete mit ihnen und umarmte diese dabei. So konnte die Frau den Touristen die Geldbörsen entwenden. Ähnliche Nachrichten Perfekt uniformiert: Falsche Krankenschwestern bestehlen auf Mallorca Senioren Mehr ähnliche Nachrichten Von den gestohlenen Bank- und Kreditkarten nahm der Taxifahrer dann Abbuchungen vor und nutze dafür das technische Equipment in seinem Taxi. Laut Polizei soll er Geld von mindestens fünf Geldkarten erbeutet haben. Insgesamt konnten die Beamten 18 Abrechnungen in Höhe von 20 bzw. 40 Euro pro Abrechnung und einem Gesamtbetrag von fast eintausend Euro feststellen. Weil der betrogene deutsche Mallorca-Urlauber Anzeige erstattete, konnten die Beamten den Taxifahrer ausfindig machen und festnehmen. In der Brieftasche, die dem Deutschen gestohlen wurde, befanden sich drei Kreditkarten, wichtige Dokumente und 500 Euro. Mit Beginn der Hauptsaison auf Mallorca häufen sich auch Betrugsdelikte jeder Art. Urlauber sollten auf ihr Habseligkeiten wie Handtaschen, Rucksäcke und Mobiltelefone achten, vor allem im Zentrum von Palma de Mallorca, an den Stränden der Insel sowie in Bussen oder an belebten Plätzen.