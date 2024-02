Ein typischer Wintertag erwartet uns heute auf der wunderschönen Insel Mallorca. Mit einer Mindesttemperatur von 12.89°C und einer höchsten Temperatur von 16.28°C können wir einen milden Tag erwarten. Morgens erwärmt sich die Insel auf 13.36°C, während die Temperaturen tagsüber auf milde 16.22°C steigen. Am Abend sinken die Temperaturen auf 13.53°C und in der Nacht auf 13.03°C.

Kein Regen in Sicht, aber halten Sie sich warm

Trotz der südlichen Lage von Mallorca, kann der Winter immer noch ein wenig frisch sein. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 13°C liegen, am Tag wärmt es sich auf etwa 15.78°C auf. Am Nachmittag und Abend erwarten wir gefühlte Temperaturen von 13.13°C und 12.61°C in der Nacht.

Inselbewohner und Besucher können einen Tag mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 72% erwarten. Der Wind wird aus Richtung 36° wehen, mit einer Geschwindigkeit von 7.11 m/s und Windböen von bis zu 10.55 m/s. Obwohl die Bewölkung bei ganzen 99% liegen wird, ist die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%. Also, machen Sie das Beste aus diesem trockenen Wintertag!