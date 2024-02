Die Temperaturen in Palma de Mallorca werden am 25. Februar 2024 eine minimale Temperatur von 8.27ºC und eine maximale Temperatur von 15.22ºC haben. Am Morgen erwarten wir 9.13ºC, im Laufe des Tages 12.6ºC, am Nachmittag 15.08ºC und nachts 14.93ºC.

Die gefühlten Temperaturen werden am Morgen bei 8.02ºC liegen, tagsüber bei 12ºC, am Nachmittag bei 14.55ºC und in der Nacht bei 14.38ºC. Die Luftfeuchtigkeit wird ca. 80% sein und der Luftdruck wird bei 1013 hPa liegen.

Niederschlagswahrscheinlichkeit und Windverhältnisse

Es besteht eine 6%ige Wahrscheinlichkeit für Regenschauer. Der Wind weht aus Richtung 249º mit einer Geschwindigkeit von 10.82 m/s und Böen von bis zu 16.71 m/s.

Der Himmel wird zu 100% bedeckt sein. Wir erwarten also einen größtenteils wolkigen Tag. Bereiten Sie sich entsprechend vor und vergessen Sie nicht, stets auf die neuesten Wetterupdates zu achten.