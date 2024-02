Es scheint, dass der 26. Februar auf Mallorca sich etwas wetterlaunisch zeigt. Mit einer minimal erwarteten Temperatur von 11.09°C und einem Höchstwert von 15.69°C werden die Bewohner und Besucher von Palma einen frischen, aber dennoch milden Tag erleben.

Am Morgen erwarten wir Temperaturen um die 15.28°C. Tagsüber kann ein leichter Rückgang auf 14.89°C erlebt werden, während sich die Temperaturen am Nachmittag weiter auf bis zu 12.13°C abkühlen. Mit dem Einbrechen der Nacht, wird die Temperatur auf 11.09°C sinken.

Gefühlte Temperaturen und Wetterbedingungen

Interessant zu betrachten ist auch, wie sich die Temperaturen anfühlen. Am Morgen beträgt die gefühlte Temperatur 14.72°C, während sie tagsüber auf 13.82°C sinkt. Am Nachmittag erleben wir einen weiteren Rückgang auf 11.12°C um dann schließlich in der Nacht auf 10.13°C zu fallen. Dies wird zusätzlich durch eine Atmosphärendruck von 1002 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 53% beeinflusst.

Wir erwarten auch Wind mit einer Geschwindigkeit von 12.29 m/s aus der Richtung 249º, mit Böen bis zu 19.5 m/s. Zudem ist mit einer Nebeldecke von 100% zu rechnen. Die Rain-wahrscheinlichkeit liegt bei 63%.

Bitte achten Sie auf die Wetterbedingungen und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an.