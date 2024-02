Für den 29. Februar wird in Palma ein Wetter erwartet, das gute Bedingungen für diejenigen verspricht, die den milden Winter auf der Insel genießen möchten. Mit einer minimalen Temperatur von 9,2ºC und einer maximalen Temperatur von 16,04ºC.

Am Morgen können wir eine Temperatur von 9,21ºC erwarten, welche am Tag auf 15,76ºC klettern wird. Am Nachmittag erreicht das Thermometer 11,75ºC, während es in der Nacht auf 11.61ºC fallen wird.

Die gefühlten Temperaturen variieren, beginnend mit einem Morgen, der sich wie 7,18ºC anfühlen wird, während die gefühlteb Werte tagsüber auf 14,75ºC ansteigen werden. Nachts fühlt es sich wie 10,55ºC an – mit einer atmosphärischen Druckmessung von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52 Prozent. Es wird auch ein mäßiger Wind erwartet, der mit einer Geschwindigkeit von 4,24 m/s aus 344º weht und Böen von bis zu 7,53 m/s erreichen kann.

Der Himmel wird hauptsächlich klar sein, mit nur 2 Prozent Bewölkung, aber es gibt auch eine Regenwahrscheinlichkeit von 24 Prozent. Also perfekt für einen Spaziergang durch die wunderschöne Stadt Palma.