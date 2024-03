Beginnen wir mit den Temperaturaussichten: Der Tag startet mit einer Mindesttemperatur von 9,57°C am Morgen, während es Mittags bis zu 13,9°C geben kann. Im Detail erwarten die Meteorologen 10,8°C in der Früh, 13,07°C am Tag, 12,53°C am Nachmittag und 11,6°C in der Nacht.

Die Gefühlte Temperatur bleibt jedoch darunter: 9,53°C morgens, 11,61°C mittags, 11,25°C nachmittags und 10,38°C abends.

Weitere wichtige Wetterinformationen

Der vorhergesagte atmosphärischen Druck ist 1006 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 45% liegen.

Für Wind-Enthusiasten: Es erwartet Sie eine Windgeschwindigkeit von 14,42 m/s mit Windböen bis zu 19,26 m/s aus der Richtung 288°.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt satte 98%, also halten Sie Ihren Regenschirm bereit! Die Bewölkung wird bei etwa 70% liegen.