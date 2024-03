In der malerischen Stadt Palma auf Mallorca können wir uns auf einen frühlingshaften Start in den März freuen. Das Wetter wird gekennzeichnet von milden Temperaturen, die zwischen einer Mindesttemperatur von 9.38℃ und einer maximalen Temperatur von 14.23℃ schwanken.

Am Morgen ist mit einer Temperatur von 9.38℃ zu rechnen, die im Laufe des Tages auf 13.6℃ ansteigt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 12.25℃, bevor sie bei Einbruch der Dunkelheit wieder auf 12.4℃ ansteigt. Trotz der milden Werte kann die gefühlte Temperatur am Morgen aufgrund des Winds auf 5.89℃ sinken.

Leichter Wind aber niedrige Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Windgeschwindigkeit wird voraussichtlich 11.04 m/s betragen, mit Böen von 14.42 m/s, die aus der Richtung 303° wehen. Der Luftdruck wird bei etwa 1016 hPa liegen, die Luftfeuchtigkeit bei rund 51 Prozent.

Die Bewölkung wird bei 20% liegen, was bedeutet, dass der Himmel größtenteils klar sein wird. Entsprechend ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Tag bei schlanken 0%. Mit anderen Worten, wir können uns auf einen trockenen und ziemlich sonnigen Tag in Palma freuen.