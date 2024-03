Die heutige Wettervorhersage für Palma verspricht einen der schönsten Tage des Winters. Mit einer Höchsttemperatur von 15,7°C und einer minimalen Temperatur von 9,75°C erwartet uns heute ein frühlingshafter Tag.

Schon am Morgen können wir eine angenehme Temperatur von 9,97°C und eine gefühlte Temperatur von 9,97°C erwarten. Im Laufe des Tages wird es auf bis zu 15,7°C erwärmen, wobei die gefühlte Temperatur etwas niedriger bei 14,71°C liegt.

Abendliche Abkühlung ermöglicht gemütliche Stunden auf der Terrasse

Den Nachmittag über ist mit einer Abkühlung auf 11,6°C zu rechnen, mit einer gefühlten Temperatur von 10,75°C. Und auch der Abend bringt eine weitere Abkühlung auf eine Temperatur von 9,75°C und eine Windchill von 8,7°C.

Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten: Keine Wolken, kein Regen

Mit Hinsicht auf den Luftdruck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53% ist es der perfekte Tag für Outdoor-Aktivitäten. Der leichte Wind mit 3,07 m/s aus Richtung 209° mit Windböen von bis zu 3,31 m/s ist gut zur Abkühlung. Mit einer Bewölkung von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% erwartet uns heute ein strahlend sonniger Tag.

Also raus aus dem Haus und rein in den herrlichen Wintertag in Palma!