Das Wetter in Palma zeigt sich am Donnerstag, 7. März, von seiner frühlingshaften Seite mit angenehmen Temperaturen und geringer Regenwahrscheinlichkeit.

Tagesüberblick: Angenehme Temperaturen und wenig Wind

Die Temperaturen am 07. März in Palma bewegen sich hauptsächlich zwischen milden 9.54ºC und angenehmen 16.25ºC. Morgens erwarten wir die niedrigste Temperatur von etwa 9.81ºC, die im Laufe des Tages auf bis zu 16.12ºC ansteigt. Am Abend kühlt es sich auf immer noch wohlige 12.72ºC ab und in der Nacht erreichen wir 12.09ºC.

Gefühlte Werte

Trotz der angenehmen Temperaturen, wird die gefühlte Temperatur morgens bei 8.32ºC liegen, tagsüber steigt sie auf etwa 15.22ºC und sinkt abends auf 12.35ºC ab, während sie nachts bei 11.81ºC liegen wird. Es wird eine hohe Bewölkung von 100% erwartet, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Damit ist ein trockener Tag garantiert.

Wind und atmosphärischer Druck

Der Wind wird leicht sein, mit einer Geschwindigkeit von 6.04 m/s aus Richtung 115º und Böen von bis zu 9.24 m/s. Der atmosphärische Druck wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 55%.