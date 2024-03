Palma, 08. März 2024: Mallorca wird erneut von einem kräftigen Wetterumschwung heimgesucht. Laut den aktuellsten Vorhersagen werden wir eine maximale Temperatur von 14.69ºC und eine minimale Temperatur von 11.37ºC haben.

Vorhersage für verschiedene Tageszeiten

Zum Morgen erwartet man rund 11.58ºC, während es am Tag auf 14.37ºC ansteigen wird und die Abendtemperaturen auf 12.42ºC fallen werden. Spät abends werden sie bei etwa 12.53ºC liegen. Dabei fühlen sich die Temperaturen etwas niedriger an, hauptsächlich durch Böen, die bis zu 13.86 m/s erreichen können. Freitagfrüh beträgt die gefühlte Temperatur 11.01ºC, während des Tages liegt sie bei 13.25ºC, am Abend 11.57ºC und nachts schließlich 12.01ºC.

Weitere Wettermerkmale

Die allgemeine Wolkendecke bleibt den ganzen Tag über mit einem Niveau von 68% hoch und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 96%. Die Erwartung einer starken Feuchtigkeit von 53% und einer Druckmessung von 1009 hPa lässt das gesamte Szenario deutlich unangenehm erscheinen.

Obwohl das Wetter stürmisch erscheint, dürfen wir die Tatsache nicht vergessen, dass dies die idyllische Schönheit Mallorcas nur hervorhebt. Bleiben Sie also warm und genießen Sie die Schönheit der Natur in ihrer rauen Form.