Es ist die Zeit des Jahres, in der Mallorca sich nach dem kalten Winter bereit macht für die ersten Anzeichen des Frühlings. Lassen Sie uns einen Blick auf das vorhergesagte Wetter für den 10. März 2024 in Palma werfen.

Mäßige Temperaturen zu erwarten

Die Temperaturen bleiben am 10. März mild und bewegen sich zwischen 11.11ºC und 14.44ºC. Die morgendlichen Temperaturen werden bei etwa 11.15ºC liegen, während die Tagestemperaturen auf etwa 13.16ºC steigen werden. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 14.1ºC klettern, während die Nachttemperaturen auf 13.11ºC sinken werden.

Sensible Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Obwohl die gemessenen Temperaturen moderat sind, wird die gefühlte Temperatur wegen der hohen Luftfeuchtigkeit etwas kälter sein. Morgens wird die gefühlte Temperatur etwa 10.12ºC betragen, tagsüber etwa 12.33ºC, nachmittags 13.32ºC und nachts etwa 12.33ºC. Mit einer prognostizierten Luftfeuchtigkeit von etwa 69%, ist es ratsam, dass Sie sich warm anziehen oder einen Regenschirm mitnehmen.

Wind und Niederschlag

Der Wind wird am 10. März in Palma beachtlich sein, mit einer Geschwindigkeit von 12.07 m/s, in Richtung 257º und Böen von bis zu 17.11 m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 74%, und die Bewölkung liegt bei etwa 34%. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!

Halten Sie sich also bereit, die Frühlingsfrische in Palma de Mallorca, zu erleben! Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden für weitere Wetteraktualisierungen.