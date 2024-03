Am 11. März haben wir in Palma einen überwiegend bewölkten Himmel und Temperaturen, die variieren werden. Mit einem Minimum von 11,59°C in den Morgenstunden, wird es am Tag bis zu 14,32°C mild, bevor es bis zum Abend auf 14,22°C abkühlt. In der Nacht wird die Temperatur bei 13,36°C liegen. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 10,61°C, tagsüber bei 13,3°C, am Nachmittag bei 13,29°C und in der Nacht bei 12,4°C.

Hohe Windstärke und Niederschlagsmöglichkeit

Die atmosphärischen Druck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,22 m/s in Richtung 304º, wobei Böen bis zu 17,55 m/s erreichen können.

Die Bewölkung wird bei 7% liegen und die Hoffnung auf klaren Himmel ist heute daher recht groß. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt aber immer noch bei 57%, sodass hier und da mit einem Schauer gerechnet werden muss.