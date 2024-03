Bei Sonnenschein und einer Temperatur von bis zu 14 Grad kann es morgen in Palma de Mallorca fast schon frühlingshaft werden. Die niedrigste Temperatur wird am Morgen gemessen mit 12.38 Grad. Während des Tages wird eine Maximaltemperatur von 14.3 Grad erreicht, bevor sie am Abend auf 14.08 Grad sinkt und in der Nacht wieder auf 12.93 Grad abfällt.

Leichte Brise Eine leichte Brise weht morgen mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.33 m/s. Die Richtung des Windes ist mit 297 Grad angegeben und kann in Böen bis zu 2 m/s erreichen. Insgesamt ist die Luftfeuchtigkeit mit 58% angegeben. Sonnenschein und gelegentliche Bewölkung Es wird eine relativ niedrige Wolkenbedeckung von nur 39% erwartet, was bedeutet, dass der Himmel größtenteils klar sein wird, aber trotzdem gelegentlich von Wolken bedeckt ist. Die Regenwahrscheinlichkeit für den morgigen Tag ist allerdings auf 0% geschätzt. Thermisches Gefühl Es ist zu beachten, dass die gefühlte Temperatur aufgrund des Windchills niedriger als die tatsächliche Temperatur sein kann und bei etwa 11.33 Grad am Morgen, 13.3 Grad am Tag, 13.14 Grad am Abend und 12.03 Grad in der Nacht liegen wird.