Palma, Mallorca - Der kommende Tag beginnt in Palma mit einer Mindesttemperatur von 10,13ºC am Morgen. Eine richtige Erwärmung finden wir erst tagsüber, dann steigt das Thermometer auf angenehme 16,51ºC an. Bei diesen Bedingungen können wir uns auf einen größtenteils klaren Himmel freuen, denn die Bewölkung liegt nur bei 18%.

Der kühlste Teil des Tages? Die Morgenstunden

Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 9,15ºC, tagsüber bei 15,84ºC, am Nachmittag bei 14,75ºC und in der Nacht in einer komfortablen Umgebung von 12,05ºC. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%, ideal für einen ausgeglichenen Tag.

Und der Wind?

Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 3,41 m/s aus Richtung 207º und schüttelt die Palmen mit Böen von bis zu 3,65 m/s. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%, sodass wir einen trockenen Tag genießen können.

Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, Schritte zu unternehmen, um sich warm zu halten und die wundervollen Orte, die Palma zu bieten hat, zu erleben.