Es wird Frühling auf Mallorca. So sieht zumindest die Vorhersage für das Wochenende auf der Insel aus. So erwartet die Leiterin des Wetteramtes in Palma, María José Guerrrero, für die kommenden Tage eine „stabile Wetterlage mit höheren Temperaturen als für diese Jahreszeit üblich. Die Quecksilbersäule soll am Samstag und Sonntag auf bis zu 26 Grad steigen, damit könnte für viele ein Strandbesuch durchaus drin sein.

Die Wettervorhersage für diesen Freitag, den 15. März, kündigt Wolkenintervalle, Nebel und Nebelbänke bis zum Morgen an. Die Temperaturen steigen und der Wind weht im Allgemeinen leicht aus West und Südwest. Am Samstag wird ein tief bewölkter Himmel erwartet; am Morgen wird es erneut Nebel und Nebelbänke geben, und zwar vor allen in den Küstengebieten im Süden der Insel. Die Temperaturen werden sich kaum ändern. Der Wind weht schwachaus Süd und Südwest, mit leichten Küstenbrisen am Nachmittag. Am Sonntag bleibt das Wetter stabil. Die Vorhersage vdeutet auf einen leicht bewölkten Himmel mit zeitweise hohen Wolken hin; es wird wieder Morgennebel geben. Die Nachttemperaturen werden ähnlich sein wie am Tag zuvor um die 8 bis 12 Grad, während die Tagestemperaturen leicht ansteigen, so dass es ein frühlingshafter Tag wird. Der Wind weht schwach aus West und Südwest.