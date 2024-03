Das Wetter in Palma bleibt optimal für Ausflüge und Urlaubsaktivitäten am 16. März 2024. Die Temperaturen variieren zwischen 12,14°C in den Morgenstunden und einem hoch von 18,75°C tagsüber.

Ein tieferer Blick in die Vorhersage Die gefühlte Temperatur am Morgen liegt bei 11,61°C, und erreicht tagsüber bis zu 18,12°C. Am Nachmittag wird es mit einem Feel-good-Faktor von 16,04°C angenehm warm und kühlt sich nachts auf 12,75°C ab. Die atmosphärische Druckwerte liegen bei 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist auf 55% gesetzt. Der Wind weht mit 3,66 m/s aus der Richtung 199º und kann in Böen bis zu 3,8 m/s erreichen. Die Bewölkung wird bei 18% liegen und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten Bei solch günstigen Wetterbedingungen ist es der perfekte Tag, um die schöne Stadt von Palma zu erkunden. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme und Ihren Hut mitzubringen, und genießen Sie diesen erstaunlichen Frühlingstag in Palma!