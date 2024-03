Erwarten Sie im schönen Palma auf Mallorca nicht weniger als Sonnenschein gemischt mit leichter Bewölkung und angenehme Temperaturen am 20. März 2024. Trotz der hohen Bewölkungsrate von 99% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 0% recht gering.

Bewölkung beherrscht den Himmel, aber kein Regen erwartet

Trotz einer Bewölkungs-Rate von 99% sollte Ihr Tag in Palma trocken bleiben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% bleibt. Also genießen Sie Ihren Tag auf der Insel, ob in der Stadt oder am Strand!

Moderate Frühlingstemperaturen erwartet

Die Temperaturen variieren über den Tag mit einer Minimaltemperatur von 13.3°C und einer Maximaltemperatur von 21.48°C. Morgens erwarten Sie 13.55°C, tagsüber steigt die Temperatur auf bis zu 20.87°C, am Nachmittag kühlt es auf 18.86°C ab und in der Nacht halten Sie sich bei 14.79°C warm.

Frischer Wind

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.18 m/s aus der Richtung 60° und könnte in Böen bis zu 9.87 m/s erreichen. Eine Jacke wäre also empfehlenswert, falls Sie bei windigem Wetter unterwegs sein wollen.

Feuchtigkeits- und Druckbedingungen

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, was weder zu trocken noch zu feucht ist, und daher angenehm zu sein scheint. Die atmosphärische Druckbedingungen stehen bei stabilen 1017 hPa, was normalen Bedingungen entspricht.

Sorgen Sie sich also nicht um das Wetter, genießen Sie den Frühling in Palma!