Frühjahrsanfang in Palma: Mild und trocken trotz hoher Wolkenbedeckung

Angenehme Temperaturen, fehlende Niederschläge und leichte Brisen machen den Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten

Hallo zusammen, wir haben wieder gute Nachrichten für alle, die Pläne draußen in Mallorca haben. Heute erwachen wir zu einem Morgen mit einer angenehmen Temperatur von 15.01ºC (gefühlte 13.95ºC).

Die Temperatur steigt zum Tageshöhepunkt auf beeindruckende 22.71ºC (gefühlte 22.29ºC) an und bietet damit ideale Bedingungen, um die Insel in all ihrer Schönheit zu erkunden. Aber denken Sie daran, im Laufe des Tages genügend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu nutzen.

Eine leichte Brise weht, aber erwarten Sie keinen Regen

Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.83 m/s kommt aus der Richtung 56º und wird mit Böen von bis zu 3.39 m/s erwartet. Damit bleibt es trotz hoher Wolkenbedeckung trocken.

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 48% und der Luftdruck liegt bei 1019 hPa. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, also lassen Sie die Regenschirme zu Hause!

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag auf unserer unterschiedlichen und faszinierenden Insel. Bleiben Sie dran für mehr Wetterupdates und schicken Sie uns Ihre schönsten Frühlingsbilder von Mallorca!