Die Lieblingsinsel der deutschen Urlauber steckt spätestens seit diesem Wochenende im Sommermodus. Denn auf Mallorca sind die Temperaturen noch einmal angestiegen, dazu scheint fast überall die Sonne vom stahlblauen Himmel, die Menschen sind am Strand, einige Mutige baden sogar schon im noch immer recht frischen Mittelmeer.

Die Wettervorhersage für die Insel: An diesem Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad in Port d'Andratx, 25 Grad an Palmas Kreuzfahrthafen, 28 Grad in Manacor und 31 Grad in Sa Pobla. Dazu scheint fast den ganzen Tag die Sonne, nur vereinzelt schieben sich Wolken davor. Nachts sinkt das Quecksilber im Thermometer auf der Insel auf Werte um 15 bis 17 Grad.

Ähnliches Bild am Sonntag, wenn es sogar nochmal ein wenig heißer wird. Dann sind 28 Grad in Llucmajor und an der Ostküste und sogar 32 Grad in der Gegend um Sa Pobla, Alcúdia und Pollença drin. Nachts wird es mit 12 bis 15 Grad wieder ein wenig frischer als in der Nacht zuvor. Die Wassertemperatur um Mallorca beträgt derzeit rund 15 bis 16 Grad.

Die neue Woche beginnt ebenfalls mit viel Sonne, allerdings wird es auch einen Temperatursturz geben. Bleibt es am Montag mit 24 bis 30 Grad noch viel zu warm für diese Jahreszeit, so sinken die Temperaturen ab Dienstag wieder auf Höchstwerte von 17 bis 18 Grad ab, am Mittwoch werden es 18 bis 20 Grad. Zum folgenden Wochenende hin wird es dann wieder wärmer. Die gute Nachricht: Es bleibt sonnig und trocken.