Das Wetter auf Mallorca wird langsam besser. Nachdem sich die Sonne am Mittwoch in Palma manchmal launig zeigte und zwischendurch auch ein starker Wind wehte, wird es ab Donnerstag stabiler. In der Hauptstadt wird die Höchsttemperatur 18 Grad betragen, der Wetterdienst sagt einen strahlend blauen Himmel voraus, der sich von keiner Wolke trüben lässt. Am Wochenende kann das Thermometer inselweit zwar bis auf 25 Grad steigen, dafür wird aber die ein oder andere Wolke auftauchen. Nachts fällt das Quecksilber nicht unter die 10 Grad-Marke. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent.

Am Donnerstagmorgen hat der Tag erst einmal freundlich begonnen. Auf ganz Mallorca wurde für den Rest des Tages ein klarer Himmel vorausgesagt. In Valldemossa wurde es allerdings nicht wärmer als 13 Grad. In Alcúdia waren es hingegen maximal 18 Grad. Wind wehte überall mäßig.

Am Freitag wird es weitgehend leicht bewölkt, aber es wird eindeutig wärmer. In Manacor und Palma werden 22 Grad vorausgesagt, in Valldemossa wird es bei 17 Grad etwas angenehmer als am Vortag. Der Wind verhält sich weiterhin unauffällig.

Am Samstag treten ein paar Schleierwolken auf, dafür klettern die Temperaturen stetig weiter. In Alcúdia sagt der Wetterdienst Aemet ganze 25 Grad heraus, in Valldemossa hingegen 20 Grad. Manacor und Palma können es 24 Grad werden. Ein Bad im Meer ist nur abgehärteten Wasserratten zu empfehlen, da sich das Meer nicht so schnell aufheizt.

Der Frühling zeigt sich auf der Insel von seiner guten Seite, die Sonne setzt sich gegen die Wolken durch und es wird freundlicher. Der Wind hält sich insgesamt zurück, es wehen nur mäßige Brisen bis 15 oder 20 km/h.