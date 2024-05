Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage auf Mallorca hat auch seine schönen Seiten. Nach dem Wechsel von Sonne und Regenwolken sind viele Menschen auf der Insel Zeugen eines schönen Naturschauspiels geworden: einem großen, gleich doppelten Regenbogen. Er zeigte sich am späten Nachmittag des Mittwochs und war fast von jeder Himmelsrichtung aus zu sehen.

Unter anderem meldeten MM-Leser aus Inca, Cala Rajada, Artá, Cala Millor und in der Nähe des Flughafens, den riesigen Regenbogen gesehen zu haben. In vielen Facebook-Gruppen posteten User am Mittwochnachmittag Fotos und kommentieren: "Da darf es gerne mal regnen" oder "Eine doppelte Portion Glück für uns alle".

Auch auf Twitter machten Fotos und Videos des Regenbogens die Runde, auch der balearische Wetterdienst Aemet teilte entsprechende Fotos.