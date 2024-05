Alcúdia - bekannt für sein sonniges Klima - wird am 6. Mai 2024 ein eher trübes Spektakel bieten. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, die Aussicht auf 100% Bewölkung hat die Stimmung keineswegs getrübt. Der Grund? Die gemäßigte Wärme lockt die Bewohner immer noch nach draußen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Mit einer minimalen Temperatur von 15.55°C und einer maximalen Temperatur von 20.79°C ist Alcúdia immer noch ein Ort, der von einem milden Klima geprägt ist. Am Morgen werden 16.04°C erwartet, während der Tag auf 20.71°C steigen wird. Am Abend kühlt es auf 17.22°C ab und in der Nacht wird es auf 15.66°C abkühlen.

Gefühlte Temperatur

Die Bewohner von Alcúdia sind natürlich an sonniges Wetter gewöhnt, doch auch ein trüber Tag wie dieser schafft es nicht, ihnen die Freude zu nehmen. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 15.66°C, während sie tagsüber auf angenehme 20.46°C ansteigt. Am Abend sinkt sie wieder auf 17.22°C und erreicht in der Nacht 15.61°C.

Leicht bewölkt, aber immer noch lebenswert

Obwohl eine Wahrscheinlichkeit von 93% für Regen besteht, scheint es, als ob das die Einwohner von Alcúdia nicht im geringsten stört. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.42 m/s in Richtung 55°, mit Böen bis zu 10.48 m/s. Das ist nicht genug, um jemanden in Alcúdia vom Spaziergang im Freien abzuhalten.

Luftdruck

Die atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1012 hPa, und es wird eine Luftfeuchtigkeit von 62% erwartet. Auch wenn nicht jeder Regenschirm vor der Witterung schützt, bleiben die Alcúdianer gelassen und genießen ihr vielseitiges Wetter.