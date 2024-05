Die Bewohner von Santanyí werden an diesem Montag einen frischen Frühlingstag erleben, der trotz der erst kürzlich begonnenen Jahreszeit überraschen wird. Die Mindesttemperatur wird 15.72ºC und die Höchsttemperatur 21.96ºC betragen, sodass die Einwohner den Tag genießen können.

Der Tag beginnt kühl, es wird aber wärmer

Morgens erwarten wir eine Temperatur von 15.72ºC, was auf die ersten Sonnenstrahlen der Morgendämmerung zurückzuführen ist. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 21.96ºC, während sie am Nachmittag auf 19.47ºC und in der Nacht auf 15.93ºC abfällt. Die gefühlte Temperatur variiert zwischen 15.67ºC am Morgen, 21.75ºC bei Tag, 19.25ºC am Nachmittag und 15.98ºC in der Nacht.

Hohe Luftfeuchtigkeit und leichter Wind

Mit einer atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% erwartet Santanyí einen Tag mit hoher Feuchtigkeit. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 3.97 m/s in die Richtung 217º haben, mit Böen von bis zu 6.24 m/s.

Hohe Chance auf Regen und viel Bewölkung

Die Bewölkung beträgt 98% und die Regenwahrscheinlichkeit 94%, was eine hohe Wahrscheinlichkeit für Niederschläge bedeutet. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm griffbereit zu haben!

Seien Sie sicher und bleiben Sie mit dem Diario de Mallorca immer auf dem Laufenden mit der neuesten Wettervorhersage für Santanyí. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!