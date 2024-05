Wir rechnen am 06. Mai mit relativ kühlen Temperaturen in Santa Ponsa, wobei die minimale Temperatur bei 16.07°C und die maximale Temperatur bei 21.53°C liegen wird. Das Wetter wird voraussichtlich wechselhaft sein, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 55%.

Temperaturunterschiede im Tagesverlauf

Die prognostizierten Temperaturen variieren im Tagesverlauf. Am Morgen erwarten wir 16.07°C, während die Temperatur tagsüber auf 21.53°C ansteigt. Am Abend kühlt es sich auf 19.75°C ab, und in der Nacht fallen die Temperaturen auf 16.95°C.

Atmosphärische Bedingungen und Windrichtung

Die atmosphärischen Bedingungen sind für den Tag gemäßigt, mit einer Luftdruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.51 m/s aus Richtung 319° wehen, mit möglichen Windböen von bis zu 4.49 m/s. Es wird bewölkt sein, da die Wolkenbedeckung 100% beträgt.

Gemäß den Wetterbedingungen und den Temperaturschwankungen ist es ratsam, sich entsprechend zu kleiden und einen Regenschirm mitzubringen, um auf mögliche Regenschauer vorbereitet zu sein. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa, Mallorca!