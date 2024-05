Die Bewohner von Palma können sich auf eine frühlingshafte Wetterperiode an diesem 8. Mai freuen.

Temperaturprognose

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei 12,42 ° C liegen, während die Höchsttemperatur auf 21,25 ° C steigen wird. Der Morgen beginnt relativ kühl mit einer Temperatur von 12,56 ° C, erhöht sich jedoch im Laufe des Tages auf gemütliche 19,56 ° C. Am späten Nachmittag wird erwartet, dass das Thermometer auf 20,8 ° C klettert, bevor es in der Nacht auf 15,69 ° C abkühlt.

Gefühlte Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur wird sich morgens auf 12,06 °C belaufen, während sie tagsüber auf 18,88 °C ansteigt. Bis zum Nachmittag klettert die gefühlte Temperatur bis zu 20,01 °C und fällt in der Nacht auf 15,06 °C herab. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 50 % liegen, was für einen relativ trockenen Tag sorgt.

Windsituation

Es wird eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5,61 m/s erwartet, die aus einer Richtung von 253 ° kommt, mit Windböen von bis zu 7,19 m/s.

Schlechtes Wetter?

Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 100 % und einer eher dünnen Wolkendecke von 13 % ist mit ein paar Tropfen zu rechnen - ideal für alle, die sehnlichst auf den Regen warten!