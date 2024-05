Die Wetteraufzeichnungen ergeben, dass Port d'Andratx morgen bewölkt sein wird, mit einer minimalen Temperatur von 14,91ºC und einer maximalen Temperatur von 18,29ºC. Die durchschnittliche Temperatur am Morgen wird 14,91ºC sein, am Nachmittag steigt sie auf 18,29ºC an, während sie in der Nacht bei etwa 17,58ºC liegen wird.

Empfindungstemperatur und Aufkommen Die gefühlte Temperatur, die auch als "Windchill" oder "RealFeel" bekannt ist, wird morgens bei 14,6ºC liegen. Sie steigt bis zur Mittagszeit auf 16,99ºC an, reicht am Nachmittag bis zu 17,74ºC und fällt in der Nacht auf 17,09ºC. Ein Nordost-Wind (102°) wird erwartet, mit Geschwindigkeiten von etwa 5,83 m/s und Böen bis zu 7,34 m/s. Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeit Die Atmosphäre wird einen Druck von 1021 hPa aufweisen. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 64% liegen, was für potenzielle Wetteränderungen sorgt. Es wird eine Bewölkung von 3% erwartet. Regenwahrscheinlichkeit Die Regenwahrscheinlichkeit wird 95% betragen, wodurch die Chancen auf Niederschlag hoch sind. Die Bewohner sollten also ihre Regenschirme bereithalten. Wir empfehlen den Bewohnern von Port d'Andratx, vorsichtig zu sein und die Wetterlage durchgehend zu überwachen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!