Der Wetterbericht für Sóller am 09. Mai 2024 sorgt für gute Laune! Erwarten Sie einen klaren Himmel, kaum Wind und wunderschönes Wetter, ideal für Outdoor-Aktivitäten in Sóller.

Temperatur und gefühlte Temperatur

Wir können eine Mindesttemperatur von 13.54ºC und eine Höchsttemperatur von 21.69ºC erwarten. Am Morgen wird es weniger als 13.76ºC sein, während des Tages wird es auf 21.62ºC steigen, am Abend auf 19.95ºC sinken und in der Nacht auch unter 15.29ºC bleiben. Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen wird sich die Temperatur am Morgen wie 13.46ºC, während des Tages wie 20.93ºC, am Nachmittag wie 19.36ºC und in der Nacht wie 14.65ºC anfühlen.

Weitere Wetterbedingungen

Der aktuelle atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 42%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.91 m/s aus der Richtung 329º und erreicht Böen von bis zu 2.95 m/s.

Wolkendecke und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Wolkendecke beträgt 0%, was bedeutet, dass wir einen klaren Himmel haben werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%, so dass Sie keinen Regenschirm mitnehmen müssen.

Fazit

Der 09. Mai 2024 in Sóller verspricht ein ausgezeichneter Tag zu werden. Nutzen Sie diesen herrlichen Tag für Outdoor-Aktivitäten oder einfach, um die atemberaubende Natur von Mallorca zu genießen!