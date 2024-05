Die Wettervorhersage für Cala Rajada an diesem schönen 9. Mai schlägt Seiten der Sonne auf. Mit einer Maximaltemperatur von 18,1ºC und einer Minimaltemperatur von 15,98ºC ist es der perfekte Tag, um die natürliche Schönheit der Region zu genießen.

Morgendämmerung mit einer sanften Brise

Der Morgen beginnt mit einer Temperatur von 16,07ºC, aber die Wärmewahrnehmung wird leicht niedriger liegen, bei 15,61ºC. Angesichts einer relativen Luftfeuchtigkeit von 68% wird die morgendliche Frische spürbar sein, aber durchaus angenehm. Hinzu kommt eine mäßige Windgeschwindigkeit von 6,84 m/s aus Richtung 357°, die frische Brise vom Meer macht den Start in den Tag perfekt.

Sonne regiert den Nachmittag

Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 17,83ºC, wobei die gefühlte Temperatur etwas darunter liegt, bei 17,44ºC. Der Wind hält an und sorgt für eine erfrischende Brise. Später am Nachmittag erreicht die Temperatur 17,76ºC und die gefühlte Temperatur 17,37ºC. Der Wind bläst weiterhin konstant und erreicht in Böen bis zu 8,01 m/s.

Ruhiger Abend und klare Nacht

Zum Sonnenuntergang und während der Nacht bleibt es mild mit einer Temperatur von 16,15ºC und einer Wärmeempfindung von 15,86ºC. Die 0%ige Niederschlagswahrscheinlichkeit und der klare Himmel, ohne Wolken, versprechen einen ruhigen Abend unter dem Sternenhimmel.

Insgesamt bietet dieser Tag optimale Bedingungen, um die Außenterrassen der Restaurants und Cafés zu genießen, ohne sich Sorgen um Regenschirme oder zu dicke Kleidung machen zu müssen. Ein weiterer sonniger Frühlingstag in Cala Rajada, der beste Zeitpunkt, um den Charme des Ortes zu genießen.