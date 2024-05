Die wunderschöne Küstenstadt Port d'Andratx auf Mallorca bietet morgen, am 9. Mai 2024, hervorragende Wetterbedingungen. Mit angenehm milden Temperaturen, klarem Himmel und minimaler Niederschlagswahrscheinlichkeit ist es der perfekte Tag, um das Freiluftleben zu genießen.

Temperaturverlauf

Der Tag beginnt mit einer minimalen Temperatur von 16,75 ºC am Morgen und steigt auf eine Maximale von 19,61 ºC am Nachmittag. Am Abend sinkt die Temperatur auf 17,88 ºC, bietet aber immer noch angenehme Bedingungen für entspannte Abendaktivitäten. Die thermische Empfindung liegt nahe an den tatsächlichen Temperaturen, mit leicht gesenkten Werten, die zu keinem Zeitpunkt 20 ºC überschreiten.

Weitere Wetterdetails

Mit einem Luftdruck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62 Prozent bietet der Tag perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,18 m/s aus Richtung 320º, mit Böen von bis zu 5,9 m/s. Die Bewölkung beträgt null Prozent, daher sind klare und sonnige Bedingungen garantiert. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist auch bei null Prozent, sodass Regenschirme sicher zu Hause gelassen werden können.

Mit diesen hervorragenden Wetterbedingungen bietet Port d'Andratx am 9. Mai 2024 ideale Voraussetzungen, um die Schönheit dieser Küstenstadt auf Mallorca zu genießen. Nehmen Sie Ihre Sonnencreme mit und genießen Sie einen Tag voller Entspannung, Spaß und Abenteuer!