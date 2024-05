Ein kleines Paradies an der Küste von Mallorca, Santa Ponsa, wird am 09. Mai 2024 einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen genießen.

Wie wird das Wetter in Santa Ponsa am 09. Mai 2024?

Die Prognose für den Tag zeigt eine minimale Temperatur von 15.58ºC und eine maximale Temperatur von 20.77ºC. Erwarten Sie also ein mildes und solides Klima - perfekt für einen angenehmen Spaziergang am Strand.

Sowohl am Morgen als auch am Abend können Sie mit einer ähnlichen Temperatur von 15.58ºC bzw. 16.92ºC rechnen. Während des Tages wird die Temperatur auf etwa 20.49ºC ansteigen und am Nachmittag auf etwa 19.95ºC abfallen. Falls Sie sich fragen, wie sich das tatsächliche Wetter anfühlen wird - die gefühlte Temperatur wird morgens etwa 15.28ºC, tagsüber etwa 19.98ºC, am Nachmittag etwa 19.49ºC und abends dann 16.5ºC betragen.

Müssen wir uns auf Wind oder Regen vorbereiten?

Die gute Nachricht ist, dass eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% vorhergesagt wird. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist also minimal - ein perfekter Tag, um im Freien zu sein!

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.37 m/s aus der Richtung 294º wehen und in Böen eine Geschwindigkeit von bis zu 5.6 m/s erreichen. Die Luftdruckverhältnisse werden sich mit 1020 hPa im gemäßigten Bereich bewegen.

Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, erwarten wir einen Wert von 53%. Die niedrige Wolkenbedeckung von 0% bedeutet, dass wir einen klaren Himmel erwarten können.

Fazit

Das Wetter in Santa Ponsa am Freitag, den 09. Mai 2024, wird angenehm mild, mit niedrigen Wolken und Regenwahrscheinlichkeit, moderatem Wind und angenehmen gefühlten Temperaturen. Ein perfekter Tag, um Santa Ponsa zu genießen, ob Sie nun am Strand spazieren gehen oder eine Wanderung in die umliegende Landschaft unternehmen möchten.