Der Tag beginnt mit einer angenehmen Morgentemperatur von 14,18°C, die sich mittags auf bis zu 23,65°C erhöht. Zum Nachmittag wird erwartet, dass die Temperatur auf gemütliche 20,36°C abkühlt, um dann nachts auf 15,54°C zu fallen. Mit solchen Temperaturen ist es der perfekte Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen variieren im Laufe des Tages zwischen 13,35°C am Morgen, 23,01°C am Tag, 19,84°C am Nachmittag und 15,13°C in der Nacht. Mit einer so geringen Varianz bietet das Wetter in Sóller einen äußerst angenehmen Tag.

Weiteres Wetter: Frisch und Trocken

Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 36% bleibt es wahrscheinlich trocken. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2,47 m/s aus der Richtung 255° und hat Böen von 2,13 m/s.

Genießen Sie diesen herrlichen Tag in Sòller, dem Juwel von Mallorca!