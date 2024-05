Der kommende 10. Mai 2024 wird für die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx ein Tag mit gemischtem Wetter. Mit erwarteten Minimalwerten von 16.97°C und Maximalwerten von 19.85°C wird es ein angenehmer Tag sein.

Details

Die Einwohner und Besucher von Port d'Andratx können einen Tag mit unterschiedlichen Temperaturen erwarten. Der kühle Morgenbeginn erwartet ein Minimum von 16.97°C, während am Tag angenehme 19.23°C erreicht werden. In der Mitte des Tages steigt die Temperatur leicht auf 19.34°C und sinkt nachts auf noch angenehme 17.4°C

Aber was wäre das Wetter ohne die windigen Bedingungen? Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.02 m/s aus der Richtung 107° wehen, was unseren Tag angenehm machen wird. Darüber hinaus kann es Windböen von 3.58 m/s geben, daher ist es ratsam, einen leichten Mantel oder eine Jacke dabei zu haben.

Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so wird sie bei 57% liegen, was zusammen mit einer atmosphärischen Druckmessung von 1019 hPa ein trockenes und angenehmes Klima verspricht.

Schließlich wird die Bewölkung bei etwa 31% liegen, was bedeutet, dass wir einen ziemlich klaren Himmel haben werden. Die Niederschlagschance ist 0%, sodass wir einen trockenen Tag mit Sonnenstrahlen genießen können.

Kurz gesagt, es wird ein schöner Tag, ideal für alle Aktivitäten im Freien. Vergessen Sie also nicht, Ihre Sonnenbrille, Ihren Sonnenschutz und eine leichte Jacke mitzunehmen, und genießen Sie Ihren Tag in Port d'Andratx!