Die Prognose ist sonnig und freundlich, perfekt für einen herrlichen Tag in Santanyí. Hier die detaillierten Wetterinformationen, die Sie für Ihre Pläne benötigen.

Höchst- und Tiefsttemperaturen

Die minimalen Temperaturen werden bei 14.27ºC liegen, wobei die Maximaltemperaturen bis 20.85ºC erreichen werden. Bei warmem Wetter im Tagesverlauf, werden die Temperaturen am Nachmittag auf eine angenehme 18.92ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen und Luftdruck

Die gefühlten Temperaturen sind 13.5ºC am Morgen, 20.17ºC am Tag, 18.62ºC am Nachmittag und 15.71ºC abends. Der Luftdruck liegt bei 1019 hPa, was typisch für die angenehmen Bedingungen von Santanyí im Frühling ist.

Wind, Feuchtigkeit und Niederschlagsmöglichkeiten

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.21 m/s und kommt aus der Richtung 112º mit Böen bis zu 4.74 m/s, eine leichte Brise, die für erfrischende Momente sorgen wird. Die Feuchtigkeit wird bei 55% liegen, eine moderate Rate, die für das angenehme Frühlingswetter typisch ist. Und das Beste zum Schluss: die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist 0%, es wird ein völlig klarer und sonniger Tag erwartet!

Abschlusshinweis

Santanyí bietet für den 10. Mai 2024 ein angenehmes und einladendes Wetter. Vergessen Sie nicht, sich mit Sonnencreme zu schützen und genießen Sie den Tag!