Am 10. Mai erwartet die Einwohner und Besucher von Santa Ponsa ein Tag mit angenehmen Temperaturen und niedriger Regenwahrscheinlichkeit. Der malerische Ort an der Südwestküste Mallorcas wird laut den neuesten Wetterdaten mit klarem Himmel und leichtem Wind verwöhnt werden.

Temperatur

Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, beginnend mit erfrischenden 15.39°C am Morgen. Wenn die Sonne aufgeht und ihren Höhepunkt erreicht, steigt die Temperatur auf angenehme 20.57°C am Tag. Im Laufe des Nachmittags bleibt es mit 19.42°C weiterhin warm, bevor es nach Sonnenuntergang auf kühlere 16.31°C abkühlt. Trotz der kühleren Temperaturen am Morgen und Abend fühlt sich der Tag dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit von 49% angenehm an.

Wind und Wetterbedingungen

Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.92 m/s aus Richtung 86° wehen – ideal für alle, die den Tag am Strand verbringen möchten. Mit Böen von bis zu 3.14 m/s, ist es ratsam, Sonnenschirme und andere leichtgewichtige Gegenstände sicher zu befestigen. Die Luftdruckbedingungen sind stabil mit 1019 hPa, und es gibt nur eine 27-prozentige Chance auf Bewölkung, was bedeutet, dass der Himmel den größten Teil des Tages klar sein wird.

Regenwahrscheinlichkeit

Eines der besten Dinge an diesem Tag? Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, sodass alle geplanten Aktivitäten im Freien ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können. Ob Sie nun einen Spaziergang durch die charmante Altstadt planen, oder einen Tag am Strand von Santa Ponsa verbringen möchten, das Wetter scheint perfekt zu sein.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 10. Mai ein hervorragender Tag für einen Besuch oder Aufenthalt in Santa Ponsa wird, mit angenehmen Temperaturen, niedriger Regenwahrscheinlichkeit und leichtem Wind. Ob für Einheimische oder Touristen, der Tag verspricht, unter einem meist klaren Himmel perfekt zu sein.