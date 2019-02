Iberostar öffnet sich dem ägyptischen Markt

Die mallorquinische Hotelkette Iberostar wird ab 1. Mai 13 Hotels in Ägypten übernehmen. Damit verwaltet das Unternehmen in dem Land zukünftig 14.400 Betten. Das sagte Iberostar-Chef Miguel Fluxá in einem Interview.

Iberostar kam für die Übernahme zu einer Einigung mit Hotelgruppe Pickalbatros. Unter mallorquinischer Führung stehen ab Frühjahr neun Hotels in Hurghada, drei Häuser in Sharm El Sheikh und eins in Marsa Alam. Alle drei Orte sind klassische Urlaubsziele in Ägypten.

Mit dem Schritt auf den ägyptischen Tourismusmarkt öffnet sich Iberostar weiter den orientalischen Reisezielen. In diesem Jahr eröffnet die Gruppe Hotels in Tunis sowie Istanbul. Das Unternehmen expandiert auch nach Mittelamerika und die Karibik. (cls)