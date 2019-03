Eurowings ist pünktlichste Airline Europas

Eurowings ist aktuell die pünktlichste Airline in Europa – mit deutlichem Abstand zu Wettbewerbern vergleichbarer Größe wie Ryanair und Easyjet. Eurowings erzielt im Februar einen Pünktlichkeitswert von mehr als 90 Prozent. Ryanair, Easyjet und Condor haben bis zu 15 Prozentpunkte weniger. Das belegen Auswertungen des Flugdatenportals "Flightstat". Die Fluggesellschaft steuert Mallorca von 18 deutschen Flughäfen aus an.

Die hohe Pünktlichkeit, aber auch der Zuverlässigkeitswert – mehr als 99 Prozent der seit Ende Oktober 2018 durchgeführten 80.000 Flüge finden nach Plan statt – zeigt sich in den Kundenzufriedenheitswerten für Eurowings. Der sogenannte "Net Promoter Score" (NPS bedeutet "würde man Eurowings weiterempfehlen") ist im Januar auf von 47 geklettert. Zur Einordnung: In der Luftfahrtbranche gilt bereits ein NPS von 40 als sehr gut.

„Das ist der Lohn für den professionellen Einsatz und die großartige Arbeit, die alle Eurowings Mitarbeiter an Bord und am Boden tagein, tagaus leisten“, sagt Eurowings CEO und Lufthansa Konzernvorstand Thorsten Dirks. „Wenige Monate nach dem stärksten Wachstumsschub in unserer Geschichte mit 77 zusätzlichen Flugzeugen und 3000 neuen Mitarbeitern ist unser Flugbetrieb wieder auf jenem Qualitätsniveau, das unsere Kunden zu Recht von uns erwarten können.“ Das Unternehmen werde weiter konsequent an zusätzlichen, für unsere Kunden spürbaren Optimierungen arbeiten. Das erwarte Eurowings auch von allen anderen im deutschen und europäischen Luftverkehr – insbesondere von den Flugsicherungen.

Derzeit investiert Eurowings 50 Millionen Euro in ihr operatives Optimierungsprogramm "Scope". Aktuell im Fokus des umfangreichen Maßnahmenpakets: Die Prozesse für den sogenannten Turnaround eines Fluges. Der Turnaround bezeichnet die Zeit zwischen der Ankunft und dem erneuten Abflug eines Flugzeugs, hierzu gehören unter anderem das Boarding der Fluggäste, die Betankung des Flugzeugs und zahlreiche andere Aspekte. Wer hier als Airline optimal aufeinander abgestimmte Prozesse hat, kann seine Pünktlichkeit gezielt steigern.

Die aktuelle Pole Position in Europa komme nicht von ungefähr, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit Anfang November gehört Eurowings durchgängig zu den Top 3 Airlines in Europa in Bezug auf die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Die sehr gute Performance ist dabei auf zahlreiche Maßnahmen zurückzuführen, die Eurowings seit Ende Oktober vergangenen Jahres gezielt im Sinne ihrer Kunden eingeführt hat: Die Zahl der Reserveflugzeuge wurde deutlich erhöht, um bei Bedarf ein Flugzeug schnell abtauschen zu können Flugzeuge zwischen den Abflugwellen wurden flexibler als bisher verplant: So genannte "Wellenbrecher" können ad-hoc in Umläufe einspringen, wenn sich andere Flüge zum Beispiel wegen Engpässen in der Flugsicherung verspäten. Darüber hinaus wurden gezielt und effizient Flug- und Bodenzeiten verlängert, um mehr Puffer in die Flugpläne zu bringen und Verspätungen besser auffangen zu können. Innerdeutsche Flüge wurden von Europa-Umläufen "gekapselt", damit sie unabhängig von überfüllten Lufträumen in Südeuropa operieren können.

Eurowings war im vergangenen Jahr großer Gewinner an Mallorcas Flughafen. Die Düsseldorfer konnten ihre Fluggastzahlen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln. Eurowings rückt von Platz sechs auf Platz zwei am Airport Palma vor: ehemals 1,6 Millionen Passagiere, nun 3,4 Millionen. Dazu trägt vor allem die Air-Berlin-Pleite 2017 bei. Eurowings hatte 2018 einen großen Teil der Mallorca-Flugverbindungen des Berliner Konzerns nach dessen Insolvenz übernommen und damit sein Angebot deutlich ausbauen können. (red)