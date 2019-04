Riu Playa Park eröffnet nach Abriss wieder

Nach dem Abriss und Neubau hat das Hotel Riu Playa Park an der Feiermeile Playa de Palma wieder eröffnet. Das Vier-Sterne-Haus befindet sich am oberen Ende der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße, 15 Monate hat der Neubau in Anspruch genommen.

Das Hotel verfügt über 475 Zimmer, von denen 17 seit der Wiedereröffnung über einen privaten Pool verfügen. Neben dem Hauptrestaurant gibt es jetzt auch ein Themenrestaurant sowie eine Grillbar, in der kleinere Snacks serviert werden.

"Insgesamt beliefen sich die Investitionen auf mehr als 35 Millionen Euro und ich bin mir sicher, dass unsere Gäste das Ergebnis sehr zu schätzen wissen“, erklärt Luis Riu, Vorstandsvorsitzender von RIU Hotels. „Nach diesem Projekt steht auf Mallorca nur noch die Renovierung des Riu Concordia us, die Ende des Jahres beginnen und im Frühling 2020 beendet sein wird". (cze)