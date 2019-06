Laudamotion bietet nach Basiseröffnung Spottpreise

Laudamotion-Chef Andreas Gruber hat am Freitagvormittag an Mallorcas Flughafen Son Sant Joan offiziell die erste Basis außerhalb des deutschsprachigen Raums eingeweiht. Damit kann die zu Ryanair gehörende österreichische Airline von der Ferieninsel aus mit vier stationierten Flugzeugen noch besser operieren. Von ehemals zwei Mitarbeitern vor Ort sei die Crew nun auf 70 angewachsen und habe in den vergangenen Monaten umfassende Trainings erhalten, so Gruber.

Neben dem Anschnitt der von Flughafenbetreiber Aena gesponserten Torte in Laudamotion-Optik landete im Rahmen der Zeremonie ein Airbus A320, der mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt wurde.

Zur Einweihung gibt es noch bis zum Wochenende Flugverbindungen zwischen Deutschland und Palma für unter zehn Euro pro Strecke. Zwölf Airports in Deutschland und Österreich steuert Laudamotion von Mallorca aus an. Darunter seit diesem Jahr auch Dresden, Erfurt, Rostock, Friedrichshafen und Nürnberg.

Mit dem im Mai verstorbenen Gründer der Airline, Niki Lauda, sei Geschäftsführer Gruber auch privat eng verbunden gewesen. "Ich habe ihn bis zuletzt über das aktuelle Geschehen in der Firma auf dem Laufenden gehalten", sagt der Geschäftsführer gegenüber MM. "Niki war ein Sportler und immer auf Wettbewerb aus. Wir werden in seinem Sinne weitermachen."