Vueling operiert seit 15 Jahren auf Mallorca

Die spanische Billigfluggesellschaft Vueling feiert 2019 ihr 15-jähriges Bestehen. An Mallorcas Flughafen zählt die Airline mit Sitz in Barcelona mit vier stationierten Flugzeugen zu den Platzhirschen.

Im vergangenen Jahr wurden von und nach Mallorca rund 2,6 Millionen Passagiere befördert. Von Palma aus bietet Vueling 29 Direktverbindungen an, unter anderem nach Stuttgart, München und Zürich. Aus dem zu Beginn noch nationalen Angebot ist eine europaweit agierende Airline geworden, die sich zunehmend serviceorientiert zeigen will. Bis 2023 soll etwa das Projekt „Vueling for You” ausgerollt werden, das mit digitalen Angeboten das Image der Low-Cost-Airline verbessern soll. (dise)

(aus MM 26/2019)