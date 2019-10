Chinesen schielen auf Cook-Markenrechte und Hotels

Ein chinesisches Unternehmen will die Markenrechte des pleite gegangenen Reisekonzerns Thomas Cook erwerben und dazu auch noch einige von dessen Hotels. Das berichtete am Dienstag die Londoner Zeitung "The Times". Es handelt sich um die Firma Fosum Tourism Group, die bereits vor dem Aus in Verhandlungen gestanden hatte.

Auf den Balearen hatte Thomas Cook zehn Hotels allein gemanagt, war aber an zahlreichen anderen beteiligt. Am vergangenen Montag wurde die Pleite des Unternehmens zunächst in Großbritannien gemeldet, später zog die deutsche Sparte nach.

Fosum Tourism wird vom Multimillionär Guo Guangchang geleitet.