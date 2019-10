Bis zu 90 Prozent Rabatt bei Outlet-Messe in Palma

Die bei vielen Deutschen beliebte Outlet-Messe im Pueblo Español in Palma de Mallorca steht wieder an. Ab dem Freitag, 1.11., bieten etwa 100 Firmen vor allem Modewaren an. Die Messe findet zum siebten Mal statt und dauert bis zum Sonntag.

Auf dem Event werden Waren zum Teil mit 90 Prozent Rabatt angeboten. Neben Bekleidung gibt es dort auch Möbel, Schmuck, Autos und Fahrräder. Als Sponsor fungiert die spanische Biermarke Estrella Galicia.

Für die Besucher wurden zwei Bars und Restaurants mit insgesamt 100 Tischen eingerichtet. Die Messe öffnet am Freitag und Samstag um 10 Uhr und endet um 20 Uhr. Am Sonntag werden die Zugänge bereits um 19 Uhr geschlossen. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro. (it)