Boeing 737 NG mit akuten Haarriss-Problemen

Nach den Problemen mit der Boeing 737 Max ist jetzt ein anderer Typ dieser auch im Mallorca-Flugverkehr genutzten Baureihe ins Gerede gekommen. Die australische Fluggesellschaft Qantas unterzieht derzeit ihre Flotte einer Inspektion, weil in einer Maschine vom Typ Boeing 737 NG Haarrisse gefunden wurden.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte Anfang Oktober bereits eine Sonderprüfung angeordnet. Daraufhin mussten etliche 737 NG (Next Generation) auf dem Boden bleiben. Boeing teilte am 11. Oktober mit, dass von 810 untersuchten Jets 38 Risse gehabt hätten. Später meldete auch Korean Air, dass neun Flugzeuge mit Rissen entdeckt worden seien.

Diese Risse befanden sich an einer Stelle, wo die Tragflächen am Rumpf befestigt sind. Im Luftfahrt-Jargon nennt man diese Teile „Pickle Forks“, weil sie an Gurkengabeln erinnern.

Ryanair und Eurowings verfügen über solche Maschinen. (it)