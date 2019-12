Hängepartie für Cook-Mitarbeiter in Palma zu Ende

Für die Angestellten des Pleite-Konzerns Thomas Cook in Palma de Mallorca herrscht jetzt Klarheit. Nach der Unterzeichnung einer Entlassungsregelung durch die Konkursverwalter und die Arbeitnehmervertreter am Donnerstag können sie sich jetzt arbeitslos melden und nach neuen Jobs suchen. Vorher hingen sie in der Luft.

Das Novembergehalt haben sie sich gesichert, es wird ihnen vor Weihnachten ausgezahlt. Die Bezüge für September und Oktober waren ihnen verzögert ausgezahlt worden.

Thomas Cook war Ende September pleitegegangen, in Palma sind davon 675 Arbeitnehmer betroffen. Die Zentrale im Gewerbegiebt Can Valero war erst im Jahr 2018 eingeweiht worden. (it)