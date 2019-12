Bei Boeing geht es wegen der 737-Max drunter und drüber

Beim amerikanischen Flugzeugkonzern Boeing geht es wegen der Probleme mit der auch für den Einsatz auf Mallorca vorgesehenen 737-Max drunter und drüber. Der Vorstandsvorsitzende Dennis Muilenburg muss zum 13. Januar 2020 seinen Posten räumen, wie das Unternehmen mitteilte. Ersetzt wird er durch einen ebenfalls führenden Manager des Unternehmens, David Calhoun.

Zwei Abstürze mit mehr als 300 Toten mit Flugzeugen dieses Typs hatten dazu geführt, dass der Jet bis Weiteres weltweit nicht abheben darf. Jüngst wurde auch mitgeteilt, dass die Produktion eingestellt wird.

Was Mallorca anbelangt, so will Ryanair die bereits bestellten Maschinen, wenn sie irgendwann ausgeliefert werden, einsetzen, den Passagieren aber nicht bei der Buchung verraten, ob dieser Typ eingesetzt wird. (it)