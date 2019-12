Neuer Lufthansa-Streik noch vor Jahresende möglich

Die deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO bereitet erneute Streiks in den kommenden Tagen bei der auch Mallorca anfliegenden Lufthansa vor. Der Streik solle noch in diesem Jahr stattfinden, bestätigte ein UFO-Sprecher, am Freitagabend wolle man Details mitteilen. Es könne sein, dass neben der Marke Lufthansa auch andere Linien des Konzerns betroffen seien. Sowohl Lufthansa als auch die Tochter Eurowings fliegen Mallorca an.

Laut der Gewerkschaft gab es über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen. Diese Versuche seien erfolglos geblieben. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, dass das Unternehmen weiter an einer großen Schlichtung interessiert sei. Streiks seien keine Lösung. Die Lufthansa habe nun auf die vorgeschlagenen Schlichtungstermine im Januar im Auge.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.