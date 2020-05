Ryanair lässt Lauda-Basis in Wien dicht machen

Die Ryanair-Tochter Lauda, die auch eine Basis am Airport von Palma de Mallorca unterhält, schließt nach einem Streit mit der Gewerkschaft Vida jetzt offenbar ihre Basis am Flughafen Wien-Schwechat. Wie das Unternehmen mitteilte, sind davon 300 Arbeitsplätze betroffen. Die Basis wird laut der Ankündigung am 29. Mai geschlossen.

Die Fluggesellschaft hatte der Gewerkschaft zuletzt ein Ultimatum gestellt. Die Gewerkschaft weigerte sich aber, aufgrund der Corona-Krise einen neuen Tarifvertrag mit erheblichen Lohnkürzungen für die Mitarbeiter zu unterschreiben.

"Wir haben das nicht unterschrieben und werden es auch nicht unterschreiben", zitiert die in Wien erscheinende Tageszeitung "Die Presse" eine Vida-Sprecherin. Man werde sich nicht erpressen lassen und keinen Vertrag unterzeichnen, der mit 848 Euro Netto-Einstiegsgehalt für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter klar unter der Mindestsicherung in Wien – 917 Euro – liegt, so die Sprecherin weiter.

Lauda Air hat seine 28 Airbus A320 auf insgesamt fünf Basen verteilt: Palma de Mallorca, Zadar (Kroatien), Stuttgart, Düsseldorf und eben Wien. Besonders brisant ist die Schließung der Basis Wien deswegen, weil die Airline in der Österreichischen Haupstadt auch ihren Sitz hat. (cze)