Ryanair stellt Lauda-Strecken ab Wien schon auf andere Airlines um

Nach der Schließung der Lauda-Basis in Wien stellt die auch nach Mallorca fliegende Konzernmutter Ryanair bereits auf zahlreichen Strecken ab der österreichischen Hauptstadt die Betreiber um. Das meldete das Online-Portal www.austrianavigation.net am Montag.

Die OE-Flugnummern sind dem Bericht zufolge zwar weiterhin buchbar, doch sind viele Verbindungen bereits mit Hinweisen auf den tatsächlichen Operator gekennzeichnet. Das sind entweder Malta Air, Buzz oder Ryanair. Außerdem sei das Routing umgedreht worden.

Ryanair-Chef Michael 0'Leary hatte die Basis in Wien in der vergangenen Woche schließen lassen, nachdem gewerkschaftliche Vertreter von Piloten und dem Kabinenpersonal nicht auf Forderungen der Konzernmutter zugegangen waren. Lauda ist damit aber nicht völlig verschwunden, denn auf anderen Flughäfen wie etwa Stuttgart verfügt der Carrier noch über Basen. (it)