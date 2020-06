Mallorca nähert sich mit großen Schritten der Rezession

Mallorca und die Nachbarinseln nähern sich wegen der Coronakrise mit großen Schritten der Rezession. In den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaft um 4,5 Prozent, wie Carmen Planas, die Vorsitzende des balearischen Arbeitgeberverbandes Caeb, am Mittwoch mitteilte. Seit 2008, dem Beginn der großen Wirtschaftskrise, gab es einen solchen Rückschritt in so kurzer Zeit nicht.

Der Verband rechnet mit noch schlimmeren Zahlen für den zweiten Drei-Monats-Zeitraum. Dann werden die Inseln offiziell in die Rezession rutschen.

Den Angaben zufolge hat die Coronakrise den privaten Konsum der Menschen erheblich nach unten gedrückt. Sie haben geplante größere Anschaffungen verschoben, was ebenfalls nicht förderlich für die Wirtschaft ist. Der Arbeitgeberverband sprach sich auch dafür aus, die Kurzarbeiterregelung bis zur Bereitstellung einer Impfung gegen Corona beizubehalten. (it)