Reiseunternehmen laden zum Touristik-Gipfel nach Mallorca

Mehrere große Reiseunternehmen, darunter die Fluggesellschaft Condor, die mallorquinische Hotelgruppe Iberostar sowie der Reisekonzern DER-Touristik laden am kommenden Sonntag zum großen Tourismusgipfel an die Playa de Palma. Die Veranstaltung trägt den Namen "So startet die Touristik neu in die Saison".

Pünktlich zur Öffnung der innereuropäischen Grenzen führen die Tourismusgruppen gemeinsam einen Sonderflug nach Mallorca durch. Mit an Bord werden einige der wichtigsten Vertreter der Reisebranche sein, darunter Norbert Fiebig (Präsident Deutscher Reiseverband DRV), Sören Hartmann (CEO DER-Touristik), Ralf Teckentrup (CEO Condor) Finn Ackermann (Iberostar) und Markus Orth (CEO Lufthansa City Center).

Erwartet werden die Experten auf Mallorca unter anderem von Iberostar-Chef Miquel Fluxà und dessen Tochter Sabina, die das operative Geschäft der Hotel-Gruppe leitet. Ziel des Events ist es, die Strategie für die Rettung der Sommersaison im Lichte der Coronakrise darzustellen. Hierfür wird es unter anderem eine Podiumsdiskussion geben.