Kaufboom bei Swimmingpools auf Mallorca

Die auf Mallorca weiter bestehende Angst vor einem neuen Lockdown hat einen Kaufboom von in die Erde eingelassenen sowie schnell auf- und wieder abbaubaren Swimmingspools verursacht. Die Lager seien fast schon leergeräumt, meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag unter Berufung auf Insider der Branche. Die Kauflust sei besonders im Mai besonders groß gewesen. Die Wartelisten seien mittlerweile zwischen einem und fünf Monaten lang.

Die Nachfrage sei um 300 Prozent nach oben gegangen, hieß es weiter. Neben der Angst vor einer neuen Quarantäne machen die mitunter übervollen Strände den Menschen den Angaben zufolge Sorgen.

Vor allem auf Holzgestellen angebrachte Pools seien derzeit ein Renner, so Ultima Hora. Die würde man dann im Dezember wieder abbauen, der Kostenpunkt betrage 3500 bis 10.000 Euro. Wer ein in die Erde eingelassenes Becken will, muss zwischen 15.000 und 50.000 Euro berappen. (it)